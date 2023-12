Doppio incidente in autostrada A4: quattro feriti e code fino a cinque chilometri

Due incidenti in un'ora hanno provocato lunghe code nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 14 dicembre, lungo l'autostrada A4.

Gli schianti si sono verificati tra le 13 e le 14 nel tratto compreso tra San Donà di Piave e il nodo di Portogruaro della A4 in direzione Trieste. Nel primo, avvenuto tra San Stino di Livenza e Portogruaro al chilometro 444, un’auto ha tamponato un mezzo pesante. Due le persone ferite, in maniera non grave. Si sono formate code di circa cinque chilometri, a seguito delle quali l’autostrada non è stata chiusa ma è stato attivato il bypass “virtuale” con reindirizzamento consigliato per chi proviene da Venezia sulla A27/A28.

Nel secondo incidente, avvenuto tra San Donà e Cessalto al chilometro 428, a scontrarsi sono stati due autoarticolati. Anche in questo caso sono due le persone che hanno dovuto ricorrere alle cure del 118. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale, i mezzi di soccorso stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico.