Furgone contro un camion in A4, autostrada chiusa

Il tratto dell'autostrada A4 San Stino - Nodo di Portogruaro in direzione Trieste è interessato da un incidente avvenuto verso le 16 di oggi, venerdì 9 settembre. Un furgone, secondo una prima ricostruzione, avrebbe tamponato un mezzo pesante contenente materiale ferroso.

A seguito dell'impatto risulta ferito il conducente del primo veicolo, di nazionalità romena (non è in pericolo di vita). È stato estratto dai vigili del fuoco. Illeso, invece, l'autista del camion. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e operatori del 118 oltre al personale di Autovie Venete. I mezzi incidentati si trovano fermi sulle corsie di marcia ed emergenza. Chi proviene da Venezia procede sulla corsia di sorpasso. Per evitare il formarsi di lunghe code Autovie Venete ha chiuso l'ingresso al casello di San Stino in direzione Trieste. Attivato - in base al protocollo - anche il bypass "virtuale" A27/A28 per chi proviene da Venezia segnalato dai pannelli a messaggio variabile