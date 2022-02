Schianto tra due camion e due auto in autostrada, 10 chilometri di coda

Poco dopo le 16 di oggi, lunedì 28 febbraio, l’autostrada A4 in direzione Venezia è stata interessata da un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti e due veicoli leggeri, uno dei quali è rimasto incastrato tra i due autoarticolati. Il bilancio è di una persona ferita non in maniera grave.

L’impatto è avvenuto all’altezza del casello di San Stino di Livenza, tra l’uscita dello svincolo e l’ingresso. Sul posto la polizia stradale, il personale di Autovie Venete, il 118, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso meccanico. Per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi, i veicoli diretti a Venezia sono stati fatti uscire a San Stino di Livenza e possono rientrare allo stesso casello. Inoltre, per chi proviene dalla A28 (Conegliano – Portogruaro) è stato chiuso l’allacciamento di Portogruaro con la A4 in direzione Venezia. A chi, invece, proviene da Trieste e transita sulla A4 viene consigliato a Portogruaro di utilizzare il bypass A28/A27. Alle 17 c'erano circa 10 chilometri di coda.