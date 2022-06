Incidente in A4, il camionista non ce l'ha fatta: morto a 34 anni

Non ce l'ha fatta Stefano Crosara, 34 anni, rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì 15 giugno, lungo l'autostrada A4 a San Stino di Livenza. Crosara, che viveva a Chions, era al volante di un autocarro che viaggiava in direzione Trieste e che, poco prima delle 16, si è scontrato con altri due mezzi pesanti per cause ancora al vaglio della polizia stradale.

La vittima era rimasta incastrata nell'abitacolo ed era stata estratta dai vigili del fuoco in condizioni già molto gravi. Il 34enne era stato trasportato all'ospedale Dell'Angelo di Mestre dove, purtroppo, alcune ore dopo il suo cuore ha smesso di battere. Si tratta dell'ultima di una lunga scia di vittime lungo l'autostrada A4, da tempo teatro di incidenti stradali e oggetto di polemica. «Siamo stanchi di lanciare l'ennesimo grido d'aiuto. Per l'ennesima volta lungo la A4 si muore - tuona Gianluca Falcomer, sindaco del comune di Cinto Caomaggiore e presidente della conferenza dei sindaci della Venezia Orientale -. Parlare di tempistiche, cantieri, lavori, incontri, riunioni, terze corsie e caselli non ha senso se questa nefasta mattanza continua. Strade insufficienti si infittiscono di ingorghi che bloccano per ore il traffico nei nostri Comuni e in certi momenti, come qualche giorno fa, diventano tragicamente ridicoli quando a una Triestina invasa dai mezzi usciti dall'A4 si opera comunque lo sfalcio d'erba stradale formando code chilometriche».

«Sono indignato come sindaco e presidente della conferenza dei sindaci per lo squallido e orrendo spettacolo che offriamo ai nostri cittadini e a quelli che dovremmo ospitare come turisti nel nostro territorio - aggiunge Falcomer -. Servono provvedimenti immediati e urgenti. Serve un commissario per la viabilità non solo autostradale: a tempo pieno, qui e ora».