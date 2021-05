Schianto in A4 nella notte, sei feriti

È successo verso l'una nel tratto fra Dolo e Padova, in direzione Milano. Tre veicoli coinvolti

Un grave incidente si è verificato poco prima dell'una della notte scorsa lungo l'autostrada A4 al km 366, tra Dolo e Padova est, in direzione Milano. Nello scontro tra due automobili e un furgone sei persone sono rimaste ferite: di queste, stando alle prime informazioni emerse, due sarebbero gravi.

In soccorso sono arrivati i vigili del fuoco da Mira, Mestre e Padova, oltre alle ambulanze del suem 118. Tutte le persone coinvolte sono state prese in cura dal personale medico e trasferite in ospedale. Durante le operazioni, durate circa due ore, il tratto autostradale è rimasto chiuso. Sul posto anche il personale ausiliario dell'autostrada e le pattuglie della polizia stradale, impegnate nella ricostruzione della dinamica dell'incidente.