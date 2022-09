Bimba di 4 anni investita nel parcheggio del Tronchetto

Una bambina di quattro anni è finita all'ospedale sabato pomeriggio dopo essere stata investita da un'auto all'interno del parcheggio del Tronchetto.

La piccola, di Venezia, sfuggita per pochi istanti al controllo dei genitori, si è allontanata di alcuni metri ed è stata travolta dal veicolo, guidato da un 58enne veneziano. Soccorsa, è stata trasportata all'ospedale, ma fortunatamente non si trova in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto.