Colpito dallo specchietto di un camion, soccorso in elicottero un bambino di 8 anni

È un bambino di otto anni, turista ungherese, il pedone soccorso con l'elicottero del Suem sabato mattina a San Stino di Livenza, mentre passeggiava in Corso Cavour. Colpito alla testa dallo specchietto di un furgone, che l'ha urtato mentre si trovava all'altezza della trattoria Lorenzon, il piccolo è caduto ed è stato soccorso.

Per tutti gli accertamenti sulle condizioni di salute è stato elitrasportato alla Pediatria dell'ospedale di Padova dove verrà visitato ed esaminato anche nelle ore successive. Le sue condizioni comunque non sembrerebbero preoccupanti, il giovane turista assistito dal 118 non era in pericolo di vita e ha risposto bene alle prime cure prestate dai medici. Per i rilievi dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di San Stino, guidati dalla comandante Sonia Zoccolan. Il fatto di aver visto coinvolto un bambino nel sinistro in strada aveva creato una certa preoccupazione. A seguito degli interventi, il trasporto a Padova è stato valutato per garantire il miglior standard dell'assistenza e affinché in via precauzionale e preventiva venisse seguito e sottoposto agli esami.