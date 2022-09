Motociclista travolto da un'auto, è gravissimo all’ospedale

Grave incidente stradale oggi, 3 settembre, a Biancade di Roncade, alle 12.10 circa, in via Sant'Antonio, nei pressi del civico 38. A restare ferito un motociclista di 54 anni, S.L., veneziano di Marcon; l'uomo, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto.

Nello schianto il malcapitato è stato disarcionato dal mezzo e scaraventato in un terreno agricolo. L'uomo è stato soccorso dal Suem 118, intervenuto con ambulanza, automedica ed elicottero: medico e infermieri sono stati costretti ad intubare il motociclista prima di trasportarlo d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per i rilievi di legge sono intervenute le pattuglia della polizia locale di Roncade. Incerta la dinamica dell'incidente.