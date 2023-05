Furgone esce di strada e finisce contro un albero, l'autista in ospedale

Ha perso il controllo del furgone, che è uscito di strada ed è finito contro un albero. È rimasto ferito il conducente di un veicolo che lunedì pomeriggio, intorno alle 14, è rimasto coinvolto in un incidente a Bibione.

Il mezzo stava percorrendo via Baseleghe quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è uscito dalla carreggiata. L'autista, rimasto intrappolato tra le lamiere, è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato agli operatori del Suem, che dopo averlo stabilizzato lo hanno portato all'ospedale.

Poco più tardi, un altro incidente in via Grassaga a San Donà. A scontrarsi, due auto. La conducente di uno dei due veicoli, anche lei rimasta incastrata nell'abitacolo, è stata liberata dai pompieri e portata all'ospedale in ambulanza. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.