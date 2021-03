14enne investito da un furgone, è in condizioni gravissime

Un ragazzino di 14 anni è ricoverato in gravissime condizioni a causa di un incidente. Il giovane è stato investito da un furgone lunedì poco prima delle 14 a Bibione, all'incrocio tra via Bevazzana e via Fratelly Kennedy.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che il 14enne fosse appena sceso da un'autobus. Si stava dirigendo verso casa, quando il veicolo lo ha travolto. Il ragazzino è stato sbalzato sull'asfalto, a diversi metri di distanza, e ha perso i sensi a causa di un grave trauma cranico.

Gli operatori del Suem lo hanno stabilizzato e accompagnato all'ospedale di Udine, dove si trova attualmente ricoverato. I medici stanno cercando di salvargli la vita. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale per ricostruire la dinamica.