Incidente tra bici e auto, morto un uomo

Stava pedalando in sella alla bicicletta quando si sarebbe scontrato con un'automobile in transito su via Rovine, nel territorio di Campolongo Maggiore. Il ciclista, un uomo di 55 anni, è stato inizialmente soccorso in condizioni molto gravi e portato via con l'ambulanza all'ospedale di Padova. Poco dopo, però, i medici ne hanno dichiarato il decesso. Troppo gravi i traumi riportati nell'impatto.

L'incidente si è verificato attorno alle 14 di oggi, 4 ottobre. La vittima, Luca Tonelli, è residente a Campolongo. La dinamica è in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Chioggia, arrivati sul posto per effettuare i rilievi.

Articolo in aggiornamento