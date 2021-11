Incidente alla rotonda della Fossa, morto un ciclista

Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, 5 novembre, all'altezza della rotonda della Fossa, nel territorio di Spinea. Era in sella alla sua bicicletta quando, per motivi in fase di accertamento, sarebbe stato colpito da un'automobile in transito, una Fiat Tipo. La vittima è Fabrizio Breda, di 72 anni, residente poco distante. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono arrivate le pattuglie della polizia locale dell'unione dei comuni del Miranese, incaricate di effettuare i rilievi.

L'impatto si è verificato sulla carreggiata, in un punto all'esterno della pista ciclabile. Il conducente della macchina evidentemente non ha visto in tempo il ciclista e l'ha urtato. Per Breda non c'è stato niente da fare. Saranno le indagini a stabilire eventuali responsabilità nel sinistro. Si tratta del secondo incidente mortale della giornata in provincia di Venezia: stamattina un altro anziano è deceduto in uno scontro tra la sua Apecar e un camion a Caorle.

Nella foto: Fabrizio Breda