Traffico bloccato per tutta la mattina: incidente a Chioggia

Traffico paralizzato per oltre due ore martedì mattina a Chioggia per un incidente in cui è rimasta coinvolta una signora in bicicletta, investita e trasferita all'ospedale dell'Angelo a Mestre in condizioni serie, dopo essere stata urtata da un mezzo pesante nella zona del ponte sul Brenta verso le 7.30. Da quel momento si sono formate code e rallentamenti e tutta la circolazione in uscita dalla città, e inevitabilmente lungo la statale Romea all'intersezione, ha subito ripercussioni.

Numerosi i post sui social chioggiotti in cui gli automobilisti hanno condiviso minuto per minuto le informazioni sul traffico anche per capire cosa aspettarsi in strada, proprio all'ora di punta, e come muoversi. Intanto la polizia locale e l'ambulanza del Suem hanno raggiunto il tratto dell'incidente per soccorrere la ciclista e registrare l'investimento. Si legge sui post Facebook che il manufatto è privo di area ciclabile e che per questo le persone in bici sono più esposte al rischio di collisione con altri mezzi specie quelli pesanti per i quali la visibilità rispetto a una bicicletta è più complicata. Intanto per capire e ricostruire la dinamica dell'accaduto la polizia stradale si è soffermata a lungo in area per i rilievi, facendo viabilità e indirizzando il traffico. Verso le 10 la situazione è tornata lentamente alla normalità.