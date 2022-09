Scontro tra due biciclette, 83enne grave all'ospedale

Un uomo di 83 anni di Jesolo è ricoverato all'ospedale a causa di un incidente avvenuto oggi, giovedì 1 settembre, mentre pedalava in sella alla sua bicicletta. Il mezzo si è scontrato con un'altra due ruote su cui viaggiava un turista tedesco lungo via Silvio Trentin, nel tratto tra piazza Mazzini e piazza Trento.

Secondo i primi rilievi eseguiti dagli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto, sembra che il turista stesse procedendo bicicletta lungo la ciclabile in direzione piazza Aurora - piazza Mazzini accanto alla moglie, lei in sella a un'altra bici. Improvvisamente, per ragioni ancora da chiarire, intorno alle 11.30 sarebbe avvenuto un contatto tra il mezzo condotto dal turista e l'anziano che sarebbe sopraggiunto da dietro. Ad avere la peggio l'83enne, che è stato soccorso dal Suem ed elitrasportato in codice rosso all'ospedale Dell'Angelo di Mestre. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti, che hanno informato il magistrato di turno, il quale ha disposto il sequestro dei mezzi.