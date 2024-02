Incidente a Borgoricco, due donne all'ospedale

Due donne sono finite all'ospedale in seguito a un incidente avvenuto all'incrocio tra via Pelosa e via Dalesmanina, a Borgoricco (Padova). È successo oggi, 15 febbraio, alle 8.15. Sul luogo dell'emergenza sono intervenuti gli agenti della polizia locale del camposampierese e i mezzi di soccorso del 118. A provocare l'impatto sarebbe stata una mancata precedenza. Come da prassi le automobiliste coinvolte sono state sottoposte ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

Secondo una prima ricostruzione riportata da PadovaOggi, una Ford Fiesta guidata da una 65enne di Mirano, nell'uscire da via Pelosa per immettersi sulla provinciale, non avrebbe rispettato il segnale di stop, scontrandosi violentemente contro una Fiat 500. Quest'ultima era guidata da una 25enne di Borgoricco e stava transitando lungo via Dalesmanina in direzione Camposampiero. A seguito dell'urto entrambe le conducenti sono rimaste ferite e poi trasportate all'ospedale di Camposampiero. Non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente ha causato anche rallentamenti alla viabilità: per più di un'ora le pattuglie hanno istituito il senso unico alternato.