Auto fuori strada, morto un 31enne

Un uomo di 31 anni è morto in un incidente stradale avvenuto giovedì sera in località Brondolo, a Chioggia, intorno alle 20. Stava guidando una Fiat Panda lungo via Brondolo quando, per motivi non ancora chiari, è uscito di strada. L'auto si è schiantata con violenza in un parcheggio, urtando altre macchine e finendo completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chioggia, che hanno messo il veicolo in sicurezza e soccorso il conducente. Il medico del 118 ha poi dichiarato il decesso del 31enne (T.D. le sue iniziali), che era residente in zona. I carabinieri hanno eseguito gli accertamenti sul sinistro.