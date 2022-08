Incidente a Jesolo, bus finisce in un cortile. Due feriti gravi

Un autobus di linea Atvo e una macchina si sono scontrati lungo via Gorizia, al Lido di Jesolo, attorno alle 13.30 di lunedì. Dalle prime informazioni risultano cinque persone ferite in tutto, due delle quali in modo più grave. In seguito all'incidente il pullman ha sfondato una recinzione ed ha concluso la sua corsa nel cortile privato di un'abitazione.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno estratto due persone dall'automobile prima di affidarle alle cure del 118. I sanitari sono intervenuti in forze, con due elicotteri e tre ambulanze. La polizia locale sta effettuando i rilievi.