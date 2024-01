Bus sopra il marciapiede. Il Comune vuole i dati e una relazione dell'incidente

Una relazione, scritta, dettagliata, accompagnata dai dati del tracciamento del sistema gps dell'autobus e da quelli dei sensori, che dica che mercoledì, quando il mezzo elettrico è finito sopra il marciapiede, non è stato rilevato alcun guasto tecnico. Questo hanno chiesto i dirigenti del Comune e l'assessore alla Mobilità, Renato Boraso giovedì, durante l'incontro con la società La Linea che fornisce i veicoli per la quota del trasporto pubblico in appalto Actv. «Il principio che vogliamo adottare è quello della massima precauzione e dell'auto-tutela», spiega Boraso. In pratica dovranno spiegare cosa è successo. L'assessore non nasconde la preoccupazione per il terzo incidente nel giro di tre mesi e mezzo in cui è di nuovo rimasto coinvolto uno dei veicoli di fabbricazione cinese che La Linea ha acquistato da Yutong.

E si tratta dello stesso modello che la sera del 3 ottobre ha sfondato la ringhiera del cavalcavia di Mestre, precipitando per oltre dieci metri nel vuoto, in cui hanno perso la vita ventuno persone. Il sabato successivo, 14 ottobre, un bus rosa elettrico sempre Yutong si è schiantato contro il pilone del sottopasso di via Carducci, causando il ferimento di tredici persone. Le indagini, riguardo alla strage del 3 ottobre sono ancora in corso e non c'è risposta sulle verifiche alla scatola dello sterzo, di nuovo chiamata in causa nel sinistro dell'altro ieri in via Cappuccina. L'assessore alla Mobilità afferma che dopo alcune dichiarazioni sullo sterzo è emerso che l'incidente è stato provocato da una distrazione. Ammessa peraltro dal conducente, che aveva già rilasciato una dichiarazione spontanea agli agenti della polizia locale. La procura, informata, non ha aperto alcun fascicolo e al momento l'assessore Boraso, che aveva lasciato intendere la possibilità che tutti i mezzi della Linea venissero fermati di nuovo per un controllo, com'era avvenuto dopo il secondo schianto del 14 ottobre, ha chiarito che in mancanza di un riscontro del guasto tecnico non è possibile fermare nulla. Il bus elettrico nel frattempo, dopo il cambio della gomma danneggiata per l'urto contro lo scalino, è tornato a correre regolarmente.

«Le verifiche sullo sterzo del primo mezzo coinvolto sul cavalcavia - aggiunge Boraso - sono fondamentali per arrivare alla verità». Riguardo a quanto accaduto mercoledì, la società La Linea di fronte alle accuse e ai commenti non è rimasta a guardare. «Stop alle diffamazioni - ha fatto sapere attraverso i propri legali - Sono apparse notizie e dichiarazioni circa la dinamica e le possibili cause non rispondenti alla realtà e pertanto false, tendenziose e gravemente diffamatorie per l’azienda e i suoi collaboratori. Nel caso non dovessero trovare immediata cessazione la società si riserva di agire nei confronti dei responsabili».

Il Partito Democratico di Giuseppe Saccà, in Consiglio comunale, ha chiesto che tutto venga portato in commissione. «Con tutta l'opposizione a fine ottobre ne avevamo chiesta una straordinaria, come da regolamento - afferma Saccà - per prendere in esame convocando tutte le parti lo stato viadotti, la rete viaria e i mezzi di trasporto. I pareri tecnici hanno dato il via libera e la commissione, presieduta dalle opposizioni, è prevista dal Comune, perciò si dia il via ai lavori rispondendo alle preoccupazioni e al legittimo bisogno di chiarezza della città».