Schianto in Cadore, ferita una 27enne di Dolo

Tre donne sono state coinvolte in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 22 luglio, a Pieve di Cadore (Belluno), in corrispondenza del ponte Cadore, lungo la statale 51 bis di Alemagna. Sono rimaste ferite a causa dell'impatto, ma nessuna risulta in pericolo di vita.

Una manovra errata ha portato allo scontro fra le tre auto su cui viaggiavano le donne, verso le 17. Le persone a bordo dei veicoli sono state soccorse dai pompieri e dal personale del 118, arrivati sul posto in seguito alle chiamate di emergenza. Due donne sono state trasportate all'ospedale civile di Pieve, la terza a quello di Belluno tramite elisoccorso: si tratta di una 53enne di Varese, una 51enne di Agordo e una 27enne di Dolo.