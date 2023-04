Caorle, 59enne morto dopo la caduta in monopattino

È morto a 59 anni Rodolfo Aldo Mussoi, di Caorle. Vittima di un incidente in monopattino avvenuto martedì scorso a Porto Santa Margherita, era stato trasportato d'urgenza all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove però le sue condizioni non sono migliorate. Dopo alcuni giorni di ricovero, lunedì ha perso la vita.

Le circostanze dell'incidente sono in fase di ricostruzione da parte della polizia locale di Caorle e della procura, che ha aperto un'indagine sull'episodio. Da quanto appurato, Mussoi stava procedendo con il monopattino lungo la pista ciclabile che costeggia la località di Porto Santa Margherita quando ha perso il controllo ed è finito a terra, sbattendo la testa sull'asfalto. Le cause della caduta non sono chiarite: non è esclusa una manovra errata, forse condizionata dalla velocità oppure dal fondo dissestato. Ciò che sembra accertato è che nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli né persone. Ora tutti gli elementi sono al vaglio della magistratura, al lavoro per comprendere nei particolari la dinamica dell'accaduto.

Dopo la caduta l'uomo era stato soccorso in condizioni disperate, alle prese con un pesante trauma cranico. Tutte le cure tentate nei giorni successivi dal personale sanitario dell'ospedale si sono rivelate vane. La polizia locale si è occupata invece di eseguire i rilievi sul luogo dell'incidente.