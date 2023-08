Autoarticolato fuori controllo si schianta su alcune case

Un autoarticolato condotto da un 45enne moldavo di una ditta di trasporti di Fossalta di Piave, a causa di un probabile guasto meccanico, si è schiantato contro alcune case private in viale Felissent a Treviso. È successo questa mattina attorno alle 10.30. Come riporta TrevisoToday, non si registra nessun ferito a seguito del sinistro.

Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti una pattuglia della polizia locale di Treviso e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente. Nessuna conseguenza al traffico veicolare, in quanto il veicolo era completamente fuori dalla carreggiata.