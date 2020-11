Autocisterna carica di prodotti chimici si ribalta, autista ferito

Un'autocisterna carica di alchilbenzeni lineari si è ribaltata mercoledì mattina mentre percorreva il sottopasso lungo la strada regionale 15 a Dolo, nelle vicinanze della A57.

L'incidente è avvenuto alle 9 e mezza e l'autista è rimasto leggermente ferito. I vigili del fuoco all'ora di pranzo stavano ancora operando con le squadre intervenute da Mira e Mestre con un autogru e del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo, che trasporta il prodotto chimico, comunque non soggetto ad ADR (non merce pericolosa).

Sul posto è arrivata una seconda autocisterna su cui con l’assistenza del personale NBCR, alle 13 si stava procedendo al travaso del prodotto. Ancora da chiarire le cause dell'incidente.

Gallery