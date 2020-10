Tamponamento e incendio in autostrada A4: tratto chiuso e code

Un tamponamento fra 3 autoarticolati è avvenuto verso le 11.30 lungo l'autostrada A4, nei pressi di Portogruaro. È seguito un incendio, che si è sviluppato in uno dei mezzi coinvolti. L'autostrada è stata chiusa nel tratto tra Portogruaro e San Stino, in direzione Venezia. In questo momento l'ingresso allo svincolo di Portogruaro è chiuso ed è imposta l'uscita obbligatoria.

Il conducente del veicolo incendiato è riuscito ad uscire dall’abitacolo in tempo e a mettersi in salvo, ma è rimasto ustionato. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, oltre alla polizia stradale che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. il personale di Autovie Venete ha predisposto la chiusura del tratto di autostrada e i mezzi di soccorso meccanico. Alle ore 12 si registrano cinque chilometri di coda tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia.

I pompieri sono riusciti a domare il rogo grazie all'impiego di tre autopompe, due autobotti e 12 operatori. L’autista ustionato è stato preso in cura dal personale medico per il trasferimento in ospedale, mentre gli altri due camionisti sono illesi. L'intervento dei vigili del fuoco alle 13.30 è ancora in corso.