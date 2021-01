Il rimorchio del camion finisce di traverso sulla scarpata, lunghe code

L'incidente all'incrocio tra via Argine di San Marco e via Passo Lampol, al confine tra le province di Treviso e Venezia. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco

La strada provinciale 57, che collega Zenson di Piave (Treviso) e Fossalta di Piave, al confine tra le province di Treviso e Venezia, è rimasta a lungo chiusa al traffico a causa di un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Argine di San Marco (a pochi passi dal fiume Piave) e via Passo Lampol. Il rimorchio di un autoarticolato dell'azienda Logistica e trasporti di Fossalta che stava trasportando del legname, in fase di manovra, è finito di traverso sulla scarpata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Biagio di Callalta e l'autogru dei vigili del fuoco di Treviso. Pesanti i disagi alla circolazione con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. L'autotrasportatore è rimasto fortunatamente illeso.