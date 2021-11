Noale, camion della nettezza urbana finisce nel fossato

Un mezzo pesante della nettezza urbana è uscito dalla carreggiata finendo in un fossato a lato strada. È successo a Noale attorno alle 6.30 di stamattina, martedì 16 novembre, lungo la regionale 515, poco distante dal passaggio a livello di via Tempesta. Fortunatamente il conducente del mezzo (un camion Veritas adibito alla raccolta del rifiuto organico) non ha riportato conseguenze gravi e nessun altro veicolo è stato coinvolto.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni per recuperare il mezzo con l'autogru e verificato che non ci fossero rischi legati all'alimentazione a metano. Presenti anche i carabinieri, che hanno gestito la viabilità per il tempo necessario ai soccorsi e alle operazioni successive.