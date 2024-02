Si apre una voragine sull'asfalto: camion di Veritas ci finisce dentro

Una voragine si è aperta sull'asfalto e il camion, mentre transitava, ci è finito dentro. L'incidente si è verificato martedì mattina a Spinea.

Erano circa le 9.30 quando il mezzo di Veritas, adibito alla raccolta dell'organico, mentre percorreva via Rossini (in località Crea), è rimasto intrappolato. Fortunatamente nessuna conseguenza per l'autista. Sul posto l'officina mobile dell'azienda e i vigili del fuoco, oltre al servizio idrico che ha verificato che non ci fossero danni alle tubazioni. Il camion è stato poi portato in officina Veritas per i controlli del caso.