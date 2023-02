Schianto frontale tra due auto: tre feriti all'ospedale

Uno scontro frontale, un impatto violentissimo. È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto venerdì mattina, 17 febbraio, lungo via Carlo Martello a Campalto, laterale di via Orlanda

Lo schianto si è verificato pochi minuti dopo le 11. Due le automobili coinvolte, entrambe accartocciate e distrutte. Pezzi di carrozzeria sono finiti disseminati sull'asfalto della carreggiata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Mestre, che hanno lavorato per ripulire e mettere in sicurezza tutta l'area, mentre il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso provvisoriamente al traffico.

I tre feriti sono stati presi in carico dal personale delle ambulanze del 118 e accompagnati al pronto soccorso di Mestre per gli accertamenti e le cure necessarie. La polizia locale, dopo aver regolato il traffico, ha proceduto con i rilievi per determinare le cause dell'incidente. Le indagini accerteranno eventuali responsabilità.