In sella ad una moto si schianta a due passi da casa: morto 18enne

La tragedia di Villanova di Camposampiero ha lasciato nello strazio l'intera comunità di Villanova di Camposampiero. Emanuele Piccolo, originario di Mirano era nato il 10 aprile del 2004. Si stava ora affacciando alla vita dopo un'adolescenza resa difficile dalla prematura perdita della madre. E' toccato a suo papà, Nicola, farlo crescere e contribuire in maniera decisiva a farlo maturare fino a diventare un uomo.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese il ragazzo stava transitando in sella ad una Kawasaki quando ad un tratto ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Nello schianto ha riportato lesioni serie. Sul posto si sono subito portati i sanitari del Suem 118 e l'elisoccorso. Per interminabili minuti il giovane è stato rianimato, ma alla fine i medici non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso.

Il calcio

Emanuele da tre anni giocava a calcio della U.S. Torre. Oggi, 19 novembre, quando in sella alla Kawasaki intestata al padre, stava proprio correndo al campo per una partita di cartello del campionato juniores. Al campo però non è mai arrivato e non appena tra i dirigenti e i compagni di squadra si è sparsa la voce della tragedia, è caduto il gelo. Una situazione difficile da spiegare alla luce della giovane età della vittima.

La scuola

La vittima, che abitava con il papà e la sua compagna in via Martiri della Resistenza a poche centinaia di metri da via Cornara dove si è materializzata la tragedia, frequentava l'istituto superiore "Ponti" di Mirano. Era considerato un ragazzo serio, attento, mai sopra le righe e soprattutto ligio al dovere. Cosa sia accaduto nei minuti che sono trascorsi dall'uscita di casa e la fuoriuscita autonoma, rimarranno per sempre un mistero. Resta il pianto disperato del padre sul corpo del figlio e l'incredulità della collettività che adesso dovrà fare quadrato attorno alla famiglia Piccolo, per rendere questa tragedia meno difficile da superare.