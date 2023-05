Auto finisce nel cortile di una casa dopo l'impatto: due feriti

Dopo l'impatto, una delle due auto è finita nel cortile privato di un'abitazione. È di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto mercoledì nel primissimo pomeriggio in via delle Prete a Camponogara.

Erano circa le 13.30 quando due veicoli, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrati. Uno di questi ha terminato la corsa nel cortile dell'abitazione sottostante la strada. I vigili del fuoco, arrivati da Mira e Mestre anche con l’autogrù, hanno messo i sicurezza i mezzi, mentre i due conducenti, entrambi feriti, sono stati presi in cura dal personale del Suem per essere trasferiti in ospedale.

La Ford Kuga, finita in posizione verticale nel cortile della casa, è stata recuperata con l’ausilio dell’autogrù per poi essere portata via dal carro attrezzi, insieme alla seconda macchina coinvolta, una Fiat Punto. I carabinieri hanno deviato il traffico. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 16.