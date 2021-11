Caorle: incidente all'incrocio, morto un anziano

Un uomo di 91 anni, Severino Bozzatello, è morto venerdì mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto a Caorle verso le 10. Secondo le prime informazioni (ma la dinamica è ancora in fase di accertamento), l'anziano era alla guida di un'Apecar e si stava immettendo da via Sansonessa nella strada principale, viale Panama. In quel momento è transitato un camion e i due mezzi si sono scontrati con violenza. Il veicolo più piccolo è finito semidistrutto.

Sul punto dell'incidente sono arrivati l'ambulanza e l'elicottero del 118, ma per l'anziano non c'era più niente da fare: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Bozzatello abitava a Caorle, poco distante. Sono intervenute le pattuglie della polizia locale, che hanno gestito il traffico ed effettuato i rilievi di rito, mettendo i veicoli sotto sequestro.