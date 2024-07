Rotonda imboccata contromano, frontale tra due auto: tre feriti

Una rotonda imboccata contromano sarebbe la causa, secondo i primi accertamenti, di un incidente frontale avvenuto questa mattina, lunedì 1 luglio, lungo la Treviso Mare a Caposile.

Sono tre le persone rimaste ferite. Due di loro viaggiavano a bordo di un'auto che, intorno alle 9.45, si sarebbe immessa nella rotatoria contromano. Lo scontro con un'altra macchina è stato inevitabile. A soccorrere i tre feriti ci ha pensato la squadra dei vigili del fuoco giunta da San Donà di Piave, supportata da una squadra di Mestre. Sul posto anche il personale Suem del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso. Nessuno dei feriti risulta, comunque, in gravi condizioni. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire in modo più preciso la dinamica dell'incidente.

