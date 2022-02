Scontro tra due auto sul cavalcavia, due feriti

Ha perso il controllo dell'auto, ch è finita dritta contro un altro veicolo. È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto mercoledì mattina, 16 febbraio, sul cavalcavia di via Miranese, a Mestre.

A rimanere coinvolte nello schianto, che si è verificato all'altezza del ristorante Amelia, una Citroen C4 guidata da un mestrino di 59 anni, E.C., e una Volkswagen condotta da un 39enne sempre residente in zona. Stando ai primi rilievi effettuati dagli agenti del reparto motorizzato della polizia locale, sarebbe stato il 59enne a perdere il controllo del veicolo, ma serviranno ulteriori approfondimenti per ricostruire la dinamica dello scontro con maggiore precisione. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati accompagnati all'ospedale per accertamenti.