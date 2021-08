Incidente alla rotonda dell'Eurospin, l'automobile finisce in verticale

Via Fausta

Sembra che ci sia stata una disattenzione alla guida, forse un colpo di sonno, alla base dello "spettacolare" incidente registrato questa notte, attorno all'1.15, in via Fausta a Cavallino Treporti. Un'automobile, guidata da un uomo, si è schiantata, finendo rovesciata in verticale, nei pressi della rotonda dell'Eurospin.

I pompieri sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza il veicolo, mentre il conducente, uscito sulle sue gambe e ferito solo lievemente, ha rifiutato le cure dei sanitari del Suem 118. Ai carabinieri della locale stazione sono spettati i rilievi del caso: l'uomo, sottoposto ad alcotest, è risultato negativo.