Giovane perde il controllo della moto e si schianta contro gli alberi a bordo strada

È successo ieri sera, verso le 21.30, in via Traghetto Vecchio a Cavallino Treporti. Sul posto 118 e carabinieri

Brutto incidente a Cavallino Treporti ieri sera. Un giovane di 22 anni, verso le 21.30, stava percorrendo via Traghetto Vecchio in sella alla propria moto quando ha improvvisamente perso il controllo della sua due ruote e si è schiantato contro alcuni alberi a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che lo hanno stabilizzato e trasportato all'ospedale dell'Angelo di Mestre. A seguito dell'impatto avrebbe riportato gravi lesioni agli arti inferiori.

I carabinieri locali hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Come previsto dal codice della strada, non appena possibile il giovane sarà sottoposto ai test tossicologici.