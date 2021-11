Auto si schianta sulla rotonda, donna all'ospedale

Ha perso il controllo della sua auto, che ha finito per schiantarsi contro il cordolo di cemento che delimita la rotonda. E' stata portata all'ospedale la conducente di una Fiat Punto che all'alba di oggi, mercoledì 10 novembre, è finita fuori strada a Cavallino Treporti.

L'incidente si è verificato alle 5.40 lungo via Fausta. I vigili del fuoco, arrivati da Jesolo, hanno messo in sicurezza la macchina ed estratto la donna, che è stata assistita dal personale del Suem, stabilizzata e trasferita in ambulanza in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.