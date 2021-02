Incidente fra tre automobili a Cavarzere

Diverse persone sono state soccorse in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 febbraio, lungo la strada provinciale tra Cavarzere e Cantarana di Cona. Nello schianto sono coinvolte tre automobili, una di queste finita fuori strada. L'incidente è successo intorno alle 18 vicino al cavalcavia sulla ferrovia.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118: gli operatori sanitari hanno prestato soccorso ad almeno tre persone, ma nessuna si è fatta troppo male. Quasi tutte sono state curate sul posto e solo un ferito, non grave, è stato trasportato all'ospedale di Adria. La strada è stata chiusa e il traffico deviato per consentire le operazioni. Sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.