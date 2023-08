Incidente a Cavarzere: auto finisce cappottata, ferita una donna

Mercoledì pomeriggio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Cavarzere per un incidente tra due auto, di cui una finita rovesciata. Una donna risulta ferita.

I pompieri giunti a Strada Gorzone, all'incrocio con viale Trieste, dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Volkswagen Polo cappottata la conducente, poi presa in cura dai sanitari del Suem 118, che la hanno trasferita in ospedale per ricevere le cure del caso.

L'altro automobilista coinvolto nello schianto sarebbe illeso. Forze dell'ordine sul posto per eseguire i rilievi del sinistro.