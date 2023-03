Auto fuori controllo finisce sui binari ferroviari

Ha perso il controllo dell'auto, che è finita sui binari. Disagi questa mattina sulla linea ferroviaria Venezia - Chioggia a causa di un incidente stradale che, fortunatamente, non ha provocato feriti.

Intorno alle 8.50, il veicolo è uscito di strada in località Sant’Anna di Chioggia, finendo sull'erba. Qui l'auto è ulteriormente scivolata, abbattendo una centralina elettrica della linea ferroviaria e finendo con la parte anteriore del mezzo oltre il primo binario. Il traffico ferroviario della linea Venezia Chioggia è stato subito bloccato. La conducente non ha riportato ferite. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto provvedendo anche alla rimozione della stessa dalla linea ferroviaria. Sul posto anche la polfer per ricostruire la dinamica dell'accaduto e i tecnici della ferrovia per il ripristino della linea. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 11.30.