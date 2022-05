Incidente stradale a Chioggia, coinvolta una moto: rallentamenti sulla Romea

Un'ambulanza, un'automedica e anche l'elicottero del 118 da Padova sono i mezzi dei soccorsi sanitari intervenuti oggi, domenica primo maggio, prima delle 19 in località Ca' Pasqua a Chioggia, per un incidente stradale grave che ha coinvolto più veicoli, fra i quali una moto. Blocco della viabilità sul tratto interessato della Romea, con rallentamenti e attese per consentire ai mezzi dei soccorsi e alle forze dell'ordine l'intervento sul posto. Al momento non è ancora chiaro quanti veicoli siano rimasti coinvolti nell'impatto e quanti siano i feriti.

Notizia in aggiornamento