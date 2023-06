Grave scontro tra una moto e una bici a Chioggia: feriti i due conducenti

Grave incidente stradale domenica pomeriggio attorno alle 15.30 nel territorio di Chioggia.

Per una dinamica ancora da accertare, una moto e una bicicletta si sono scontrate lungo la statale Romea, vicino al raccordo per il porto del Comune del Veneziano. Immediato l'allarme: sul posto si sono portati subito i soccorsi. Subito il più grave è risultato l'uomo in sella alla bicicletta che è stato soccorso dal 118, intubato e portato poi in elicottero all'ospedale di Mestre. Il motociclista ha riportato invece le ferite meno gravi ed è stato portato all'ospedale di Chioggia. Si sono formate quasi subito lunghe code per permettere i rilievi e ai soccorsi di intervenire.