Ubriaco e senza patente provoca un incidente: denunciato

Domenica scorsa la polizia locale di Chioggia è intervenuto per i rilievi di un incidente stradale in via lungo Adige, nei pressi del passaggio a livello di Cavanella d'Adige. Si è trattato di uno scontro laterale tra veicoli provenienti entrambi dalla Romea, la Volkswagen Passat condotta da un 54enne residente ad Argenta (FE) ha sorpassato ed urtato una Jeep Cherokee condotta da un residente di Sant'Anna con a bordo un passeggero, fortunatamente illesi.



Gli accertamenti svolti dagli operatori hanno evidenziato non soltanto che il guidatore della Passat circolava con una patente falsificata, che sosteneva essere stata rilasciata regolarmente da un Paese estero, ma anche che guidava sotto gli influssi dell'alcool. Il 54enne è stato denunciato e gli sono state contestate violazioni amministrative per guida senza patente, guida con tasso alcolemico da 0.5 a 0.8 grammi per litro e sorpasso vietato, che prevedono il pagamento di sanzioni fino ad oltre 35mila euro. Al proprietario dell'auto, persona diversa dal conducente, è stato notificato un verbale per incauto affidamento ed una sanzione fino a 1.592 euro. L'automobile è stata sottoposta a fermo amministrativo.