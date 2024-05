Auto contro il guardrail: la barriera "entra" nell'abitacolo

L'auto è uscita di strada ed è finita contro il guardrail, che è letteralmente entrato nell'abitacolo. Le conseguenze di un incidente che si è verificato mercoledì sera a Chioggia sarebbero potute essere tragiche. Il bilancio è di due feriti, che non si trovano in gravi condizioni.

Lo schianto si è verificato intorno alle 23. Il conducente ha perso il controllo della macchina mentre percorreva via Brondolo ed è piombata contro la barriera stradale, con copertura di legno. Le squadre dei vigili del fuoco accorse dal locale distaccamento e da Padova con l’autogrù hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto le due persone coinvolte, che sono state prese in cura dal personale del Suem. I due feriti sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale con un codice di media gravità. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate all'una e mezza.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday