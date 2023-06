Schianto tra un’auto e una moto, 18enne in fin di vita

Un giovane di 18 anni è attualmente ricoverato in condizioni critiche dopo un incidente stradale. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di martedì 27 giugno lungo via Foscarini, a Chioggia.

La dinamica dello schianto è ancora al vaglio della polizia municipale, che ha eseguito i rilievi. Il giovane, residente a Chioggia, viaggiava in sella a una moto che, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con un'auto proveniente dalla direzione opposta. Entrambi i veicoli sono finiti fuori strada e le condizioni del 18enne sono apparse fin da subito gravi, tanto che sul posto è atterrato l'elisoccorso del Suem 118.

Il giovane è stato trasportato all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Sta lottando tra la vita e la morte.