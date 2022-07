Schianto tra un'auto e una moto, morto un ragazzo di 20 anni

Grave incidente stradale domenica sera, 24 luglio, lungo via Miranese a Chirignago. Un ragazzo di 20 anni di Mestre è morto a causa delle conseguenze dello schianto tra la sua moto e un'auto.

Lo scontro si è verificato intorno alle 22 per cause ancora al vaglio degli agenti del reparto motorizzato della polizia locale, che in queste ore stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il giovane centauro è stato sbalzato a terra e all'arrivo dei soccorsi le sue condizioni erano già gravissime. È stato portato in ambulanza all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove poco dopo il suo cuore ha smesso di battere. Lievemente ferito, invece, il conducente dell'auto.