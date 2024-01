Incidente in via Forte Marghera, traffico interdetto per un'ora

Viabilità completamente interdetta prima delle 20, stasera mercoledì 3 gennaio, in via Forte Marghera, per un incidente in cui una donna è rimasta ferita. Tre le pattuglie del servizio di Sicurezza stradale della polizia locale di Venezia che l'hanno soccorsa affidandola al Suem per il trasferimento all'ospedale. Nel frontale è rimasto lievemente ferito anche l'altro autista; nessuno dei due aveva valori alterati al test dell'alcol.

Le sue condizioni non sarebbero gravi. Nell'urto tra i mezzi coinvolti sono andati in frantumi vetri e pezzi di carrozzerie che impedivano di proseguire la circolazione in sicurezza sul quel tratto. Per questo gli agenti hanno dovuto chiudere tutto e far rimuovere i detriti ripulendo l'asfalto prima di riavviare il traffico. Intanto fino alle 21 circa, le pattuglie hanno deviato i mezzi in viale San Marco, via Sansovino e via Torino cercando di ridurre il più possibile disagi e rallentamenti.