Chiuso lo svincolo Meolo-Roncade verso Trieste, mezzo pesante finito contro la barriera

Dalle 9 circa della mattina di oggi, lunedì 30 agosto, è stato chiuso lo svincolo in uscita e in ingresso di Meolo-Roncade in direzione Trieste a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Non ci sono feriti. Sul posto il personale di Autovie Venete, la polizia stradale e i mezzi di soccorso meccanico.

La dinamica del sinistro è ancora tutta da chiarire. L’autotreno stava affrontando la curva quando si è imbarcato e ha finito la propria corsa appoggiandosi alla barriera laterale dello svincolo e a un palo della luce. Sul posto ci sono due gru per rimuovere il container e si stanno valutando i danni alla barriera.