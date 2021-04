Martellago: uomo in bici investito da un'auto in via Castellana

Un uomo in sella alla sua bicicletta è stato investito da un'automobile lungo via Castellana, nella zona commerciale di Martellago, verso le 13 di oggi. L'incidente è avvenuto in corrispondenza della rotonda di fronte alla Kelemata. Dalle prime informazioni sembra che il ciclista sia stato urtato da una macchina, finendo a terra; l'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso al ferito, così come altri mezzi in transito tra cui un bus Actv della linea 6E.

Sul posto è stata inviata un'ambulanza e il ferito è stato preso in cura dal personale medico del 118, che lo ha portato all'ospedale. Fortunatamente non avrebbe riportato conseguenze gravi.