Ciclista travolto sulle strisce, investitore si allontana senza soccorrerlo

È successo oggi in via Carducci a Mestre. Un 44enne ferito in modo non grave. Indaga la polizia locale

La polizia locale di Mestre è sulle tracce di un pirata della strada che, a bordo di un ciclomotore, ha investito un uomo in bicicletta e poi si è allontanato senza prestare soccorso. L'incidente si è verificato nelle ore scorse lungo via Carducci, a Mestre, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale davanti al supermercato Eurospar.

L'uomo investito è un 44enne di nazionalità bengalese residente a Catene. Stava probabilmente attraversando la strada quando è stato colpito dallo scooter in corsa, che lo ha fatto finire a terra. Secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto ferito in modo non grave. La dinamica è in fase di accertamento da parte delle pattuglie del reparto motorizzato, arrivare sul posto per effettuare i rilievi. Verificato che il conducente del ciclomotore era fuggito, sono state anche avviate le indagini per rintracciarlo.