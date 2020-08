Incidente a Bibione, gruppetto di ciclisti a terra: uno grave

Un gruppetto di tre ciclisti è stato protagonista di un incidente avvenuto verso le 10 di stamattina, giovedì 20 agosto, in un'area di campagna di Bibione, in località Terzo Bacino. In seguito alla caduta i tre, che provengono dalla zona di Conegliano (Treviso), sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e curati all'ospedale di Portogruaro. Uno di loro, di circa 40 anni, sarebbe particolarmente grave: è stato intubato e, nel primo pomeriggio, trasferito con l'elicottero all'ospedale di Mestre, in prognosi riservata. Gli altri due stanno meglio: uno ha riportato delle contusioni lievi, l'altro un trauma cranico.

La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento da parte delle pattuglie della polizia locale di Bibione, intervenute sul posto in seguito alle richieste di soccorso. Stando alle prime informazioni non sarebbero coinvolte direttamente automobili o altri veicoli. All'origine di tutto potrebbe esserci stato un imprevisto: pare che uno dei ciclisti abbia forato una gomma mentre era in corsa, gli altri lo avrebbero urtato e tutti sarebbero caduti nel fossato a lato strada. I primi a soccorrere i feriti sarebbero stati altri ciclisti che si trovavano nei paraggi.