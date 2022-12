Incidente tra 5 tir in A4, due persone ferite

Tamponamento a catena tra cinque mezzi pesanti in A4. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12.30 di giovedì, tra il nodo di Portogruaro e San Stino di Livenza, in direzione Venezia. Due conducenti sono rimasti feriti a causa dell'impatto.

I vigili del fuoco, arrivati da San Donà, Portograuro e Mestre, hanno messo in sicurezza i mezzi, e con l'utilizzo di divaricatori, cesoie e martinetti idraulici hanno estratto uno dei conducenti, rimasto incastrato all'interno della cabina. Il camionista è stato quindi preso in cura dai sanitari del Suem 118, che lo hanno stabilizzato e portato in ospedale, alla pari dell'altro autista ferito. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e il personale di Autovie Venete.

Uno dei tir coinvolti nell'incidente ha sbattuto contro la barriera di sicurezza centrale, che a causa dell'urto è terminata nella corsia di sorpasso della careggiata opposta. Per questa ostruzione, si sono registrate da subito code nella direzione opposta, da San Donà verso il nodo di Portogruaro. Per permettere l'arrivo dei soccorsi, è stato completamente interdetto il tratto autostradale, così come l'allacciamento A28/A4 in direzione di Venezia. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e Suem 118.